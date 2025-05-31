Центр инноваций и снабжения при TƏBİB закупит контейнеры модульного типа

Центр инноваций и снабжения при TƏBİB объявил тендер на закупку модульных контейнеров с оборудованием, инвентарем, а также их доставкой и установкой. Заинтересованные стороны могут подать предложения в установленный срок.

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