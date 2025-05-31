Названо количество карт Visa, используемых в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Количество карт Visa, используемых в Казахстане, по состоянию на 1 мая 2025 года достигло 20,35 миллиона, сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Это отражает рост числа пользователей на 1,03 миллиона по сравнению с предыдущим финансовым годом. Преобладающими финансовыми инструментами в обращении являются дебетовые карты, общее количество которых составляет около 19,72 миллиона единиц, в то время как сегмент кредитных карт насчитывает 294 000 единиц.

Рост использования карт Visa на 5,3% свидетельствует о доверии к глобальной платежной инфраструктуре. Тем не менее траектория роста замедлилась по сравнению с предыдущими финансовыми периодами, что может свидетельствовать о насыщении рынка.