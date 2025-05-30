В Азербайджане увеличились кредитные вложения в строительный сектор
На конец апреля текущего года объем бизнес-кредитного портфеля банков, действующих в Азербайджане, превысил 14 миллиарда манатов.
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