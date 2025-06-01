Назван объем экспорта продукции через таможни одной из провинций Ирана
Через таможни Центральной провинции продукция экспортировалась в 65 стран, в основном в Афганистан, Пакистан, Ирак, Турцию и Узбекистан.
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