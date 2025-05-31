Между Азербайджаном и НАТО состоялся обмен мнениями по вопросам военного образования

БАКУ /Trend/ - Группа экспертов по вопросам военного образования, находящаяся с визитом в Азербайджане в рамках «Программы расширения военного образования» (DEEP) НАТО, провела встречи в Национальном университете обороны и подведомственных ему специальных военных учебных заведениях.

Как сообщили в субботу Trend в минобороны Азербайджана, на встрече, состоявшейся в Национальном университете обороны, был проведён анализ работы в сфере военного образования, выполненной в текущем году, и обсуждены предстоящие вопросы.

"В рамках визита делегация НАТО также посетила Институт военного управления Национального университета обороны, Военный институт имени Гейдара Алиева и Военно-медицинский факультет. Гостям были представлены брифинги, даны ответы на интересующие их вопросы.

В ходе проведённых встреч были предоставлены необходимые сведения о программах военного образования, реализуемых в специальных военных учебных заведениях. Был проведён анализ текущего состояния вопросов, обсуждавшихся на предыдущих встречах, заслушаны предложения по развитию образовательных программ, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения знаний и навыков педагогического состава, организации электронной системы обучения и по другим вопросам", - говорится в сообщении ведомства.