Президент Латвии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Латвии и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики, передаю добрые пожелания.

Латвия и Азербайджан добились динамичного развития двусторонних отношений, которые продолжают охватывать новые сферы, представляющие взаимный интерес. Хорошие связи, установившиеся между двумя народами, составляют важную базу для будущего сотрудничества наших стран. С большим удовлетворением вспоминаю нашу последнюю встречу и обмен мнениями в Давосе. С нетерпением жду расширения наших связей для обеспечения дальнейшего развития наших стран в условиях мира и безопасности.

Латвия верит, что более глубокое сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном может принести существенные выгоды обеим сторонам, включая экономический рост и региональную стабильность. Поэтому Латвия продолжит поддерживать усилия по укреплению этого диалога.

Господин Президент, в это неспокойное время, когда базирующаяся на международных правилах система подвергается суровым испытаниям, я призываю Вас тесно сотрудничать на многосторонних форумах для поддержки основополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций.

Ваше превосходительство, желаю Вам постоянного успеха в высшей государственной деятельности, Вашей стране и народу – благополучия и процветания.

Прошу принять мое высочайшее почтение".