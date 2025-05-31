Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
По данным Центрального банка Азербайджана, официальный курс маната к доллару США на протяжении недели остался стабильным. Курс по отношению к евро и турецкой лире незначительно снизился, тогда как по отношению к российскому рублю был зафиксирован рост. Отмечается, что из-за нерабочего дня 28 мая — Дня независимости — валютные курсы за эту дату не публиковались.
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