В Азербайджане вырос показатель соотношения пенсии по возрасту к среднемесячной зарплате

БАКУ /Trend/ - В последние годы устойчивый рост пенсий позволил добиться значительного прогресса в приведении соотношения среднемесячной пенсии к среднемесячной заработной плате (коэффициент замещения) в соответствие с передовыми международными нормами.

Об этом сообщило министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Trend .

Было отмечено, что с начала текущего года по очередному пакету социальных реформ все виды пенсий были проиндексированы и увеличены на 8,1 процента, а с 1 февраля 2025 года минимальная пенсия увеличена с 280 до 320 манатов.

Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2025 года среднемесячная заработная плата в Азербайджане составила 1083,8 маната, среднемесячная пенсия - 538 манатов, среднемесячная пенсия по возрасту - 573 маната.

Тем самым по сравнению с 2018 годом вышеуказанное соотношение увеличилось с 40,7 процента по среднемесячной пенсии на 1 апреля текущего года до 49,6 процента, по среднемесячной пенсии по возрасту - с 45,8 процента до 52,9 процента.

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