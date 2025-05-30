От Астаны до Душанбе: Центральная Азия в центре глобального диалога

БАКУ/Trend/ - Еще совсем недавно о Центральной Азии вспоминали редко - чаще как о постсоветской периферии или «буферной зоне» между крупными державами. Но сейчас всё меняется. Регион уверенно выходит на мировую арену - и становится местом, где не просто обсуждаются ключевые глобальные вызовы, но и принимаются решения, способные повлиять на будущее планеты.

Как сообщает Trend, 30 мая в столице Таджикистана Душанбе начала работу первая Международная конференция высокого уровня по защите ледников. Форум собрал более 2 500 участников из 80 стран, включая вице-президентов Ирана, Зимбабве, Мальдив, руководителей крупнейших международных организаций, представителей ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и глобальных банков развития.

Повестка напрямую касается будущего региона: стремительное таяние ледников, обостряющийся водный дефицит, растущие климатические угрозы. По итогам планируется подписать Душанбинскую декларацию по ледникам и сопутствующие заявления, способные повлиять на формирование международной климатической повестки.

Почти одновременно в Астане проходит другой важный форум - «Астана-2025». В числе гостей - президент Руанды Поль Кагаме, бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент Северной Македонии Гордана Сильяновская-Давкова. На форуме рассматриваются ключевые мировые тренды в области внешней политики, экономики и финансов, безопасности, устойчивого развития, энергетики и климатических изменений. 30 мая Казахстан также принимает у себя и саммит в формате «Центральная Азия - Италия».

Регион привлекает все больше внимания. В апреле 2025 года в Самарканде прошёл первый саммит Европейского союза и стран Центральной Азии, а также Международный климатический форум. В мероприятиях приняли участие президент Европейского Совета Антониу Кошта ​и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По итогам форума была принята совместная декларация, в которой значится намерение ЕС и стран региона построить стратегическое партнёрство.

Этот саммит стал подтверждением того, что интерес Европы к Центральной Азии - не дань вежливости, а часть долгосрочной стратегии. В центре этого интереса - Транскаспийский маршрут, он же Средний коридор. ЕС готов инвестировать в его развитие 10 миллиардов евро. Этот путь уже стал ключевой артерией между Европой и Азией, сокращая логистические цепочки и создавая альтернативу маршрутам через Россию.

Параллельно набирает ход и совместный энергетический проект Азербайджана, Казахстана и Узбекистана по передаче «зеленой» электроэнергии через Каспийское море с выходом на европейский рынок. Это новый уровень доверия и интеграции, где Центральная Азия выступает не только поставщиком ресурсов, но и полноправным участником глобального энергетического перехода.

Центральная Азия сегодня - это уже не «где-то там». Это регион, где формируется повестка, где запускаются трансграничные инициативы, и где столицы - Бишкек, Душанбе, Ташкент, Астана - становятся местами притяжения для глобального диалога. Мир начал всерьёз слушать, что говорит Центральная Азия. Теперь важно, чтобы этот голос звучал уверенно, аргументированно - и был подкреплён конкретными действиями.