В Азербайджане выросли платежи по картам UnionPay
На конец марта количество операций через платежные карты UnionPay, эмитируемые в Азербайджане финансовыми институтами-нерезидентами, превысило 1 тыс. единиц.
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