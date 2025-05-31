Управление при ADSEА закупит офисное и электронное оборудование
Управление по эксплуатации мелиоративных систем Нахчывана при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана объявило тендер на закупку офисного и электронного оборудования. Заинтересованные участники могут подать предложения до начала июня.
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