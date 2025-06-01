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Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)

Социум Материалы 1 июня 2025 13:08 (UTC +04:00)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Фото: Государственный фонд кино Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Государственный фонд кино Азербайджана и Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провели мероприятие, посвященное Международному дня защиты детей, сообщает Trend Life.

В киноконцертном зале Государственного фонда кино состоялась встреча его директора, заслуженного деятеля искусств Джамиля Гулиева с воспитанниками подведомственных Агентству социальных учреждений - Детских домов № 1, 2, 3, а также Малой группой дома семейного типа № 1.

Детям были продемонстрированы фрагменты из фильма "Яблоко как яблоко" (Alma almaya bənzər), а затем организована конкурсная программа, по итогам которой отличившиеся участники были награждены сертификатами и подарками. Маленькие зрители также увидели анимационные фильмы, снятые по заказу Министерства культуры Азербайджана - "Похищение весны", а также "Медведь и мышь" и "Лев и два быка", созданные по басням национального классика Сеида Азима Ширвани.

В рамках экскурсии по Государственному фонду кино детям была представлена информация о становлении, истории и деятельности учреждения. Юные гости с интересом ознакомились с музейными экспонатами, историческим кинооборудованием, на котором снимались знаменитые азербайджанские фильмы, а также с архивными хранилищами кинолент.

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Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
Для детей организована экскурсия по истории азербайджанского кино (ФОТО)
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