Иранская компания "Исфахан" может увеличить производство бензина

БАКУ /Trend/ - Производство бензина в Иранской нефтеперерабатывающей компании Исфахан может быть увеличено до 15 миллионов литров в день.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор Иранской нефтеперерабатывающей компании Исфахан Гуламрза Багери.

По его словам, сейчас на заводе нефтеперерабатывающей компании Исфахан можно ежедневно перерабатывать 360 тысяч баррелей сырой нефти и производить 10 миллионов литров бензина. Однако, когда переработка сырой нефти увеличивается до 430 тысяч баррелей в день, производство бензина тоже увеличивается.

По словам Багери, в некоторых случаях производство растет в периоды, когда значительно увеличивается потребление бензина в стране. Также ежедневное производство дизельного топлива на заводе компании увеличивается до 25 миллионов литров.

"Годовой доход компании составляет в общей сложности 60-70 триллионов риалов (около 105-123 миллионов долларов). Компания производит более 70% продукции в соответствии со стандартами Евро", - сказал он.

Отметим, что Иранская нефтеперерабатывающая компания Исфахан начала свою деятельность в 1979 году.