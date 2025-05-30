Назван объем кредитов, выданных среднему предпринимательству в Азербайджане
По состоянию на 1 апреля текущего года количество действующих в стране субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 4,1 тыс. единиц
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