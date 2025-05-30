В Азербайджане будет создан специальный казначейский счет органов юстиции

БАКУ /Trend/ - Будет создан специальный казначейский счет органов юстиции.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О прохождении службы в органах юстиции", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, на специальный казначейский счет органов юстиции будут перечисляться следующие средства:

- сумма исполнительного сбора, удерживаемого со счета должника в связи с принудительным исполнением исполнительных документов, а также средства, связанные с возмещением расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий, при их оплате за счет средств специального казначейского счета органов юстиции;

- 43 процента средств, поступивших в связи с исполнением наказаний по видам штрафных и исправительных работ, а также уголовно-правовых мер по видам штрафных санкций, применяемых к юридическим лицам;

- плата за услуги, оказанные в связи с судебно-экспертной деятельностью в органах судебной экспертизы, подведомственных органу (учреждению), определяемому соответствующим органом исполнительной власти.

Средства, перечисленные на специальный казначейский счет органов юстиции, будут направляться на следующие цели:

- на усиление социальной защиты сотрудников, имеющих специальные звания, и иных работников органов юстиции;

- на выдачу надбавки к ежемесячному должностному окладу сотрудников, имеющих специальные звания, и иных работников органов юстиции с перечислением в государственный бюджет;