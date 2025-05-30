Назван объем кредитов, выданных в Азербайджане субъектам микропредпринимательства
По состоянию на 1 апреля текущего года, количество действующих в стране субъектов микропредпринимательства превысило 181 тысячу.
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