Вырос объем операций по картам UnionPay в Азербайджане
По сравнению с концом марта количество операций с картами UnionPay на конец апреля текущего года сократилось, а объем операций увеличился.
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