За счет новых ГЭС в Карабахе и Восточном Зангезуре ежегодно будет экономиться до 200 млн кубометров газа (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - В Карабахском и Восточно-Зангезурском районах в результате запуска 6 ГЭС число введенных в действие гидроэлектростанций увеличено до 38, а их мощность доведена до 307 МВт.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, за счет "зеленой" энергии, производимой на этих гидроэлектростанциях, ежегодно экономится до 200 млн кубометров природного газа и предотвращаются выбросы в атмосферу до 400 тысяч тонн углекислого газа.

Директор ООО "Зеленая" энергетическая электростанция" Рамиз Велиев в интервью отметил, что гидроэлектростанции «Ашагы Малыбей» и «Мирик» построены на проходящем по территории сел Малыбейли и Мирик Лачинского района участке реки Забух, являющейся правым притоком реки Хакари. На гидроэлектростанциях «Ашагы Малыбей» мощностью 3,1 МВт и «Мирик» мощностью 3,5 МВт установлено самое современное оборудование, проложены оптические кабельные линии. Тем самым станции интегрированы в централизованную систему SCADA энергосистемы страны. Ожидается, что ГЭС «Ашагы Малыбей» и «Мирик» будут вырабатывать 20 миллионов киловатт-часов "зеленой" энергии в год, что в свою очередь позволит экономить 4,3 миллиона кубометров природного газа, предотвращать выбросы в атмосферу 8 тысяч тонн углекислого газа в год. На новых станциях будут работать жители Лачинского района.

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