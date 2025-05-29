Лавров и Рубио провели телефонный разговор

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, передаёт Trend.

«28 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио», — отмечается в сообщении.

В ходе беседы Рубио подчеркнул позицию бывшего президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего завершения российско-украинского конфликта. В свою очередь, Сергей Лавров сообщил, что Москва готовит конкретные предложения к следующему раунду прямых переговоров с Киевом, которые планируется провести в Стамбуле.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и подтвердили намерение продолжать конструктивный диалог на уровне дипломатических ведомств.