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Иран предложил Азербайджану круглосуточную работу на КПП Билясувар для усиления таможенного сотрудничества

Экономика Материалы 29 мая 2025 15:42 (UTC +04:00)
Иран предложил Азербайджану круглосуточную работу на КПП Билясувар для усиления таможенного сотрудничества
Фото: Иранская таможенная администрация

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В целях укрепления таможенного сотрудничества Иран предложил Азербайджану перейти на круглосуточный режим работы Билясуварского пограничного таможенно-пропускного пункта.

Как сообщает в четверг Trend, с таким предложением выступил заместитель министра экономики и финансов Ирана, исполнительный директор Таможенной администрации Форуд Асгери на встрече с заместителем председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Фуадом Мамедовым. Встреча состоялась в Тегеране в рамках 10-го заседания руководителей таможенных служб стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Ф.Асгери подчеркнул, что количество грузовиков, проходящих через пограничные пункты Билясувар и Астара, может быть увеличено по согласованию между двумя странами. Он также отметил, что благоприятная политическая атмосфера между Ираном и Азербайджаном создает возможности для дальнейшего укрепления экономических связей.

Фуад Мамедов, в свою очередь, также отметил, что Азербайджан заинтересован в выполнении прежних соглашений по развитию торговли между двумя странами.

Отметим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, в прошлом иранском году (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) ненефтяной торговый оборот между Ираном и Азербайджаном составил около 872 тысяч тонн на сумму 712 миллионов долларов. Товарооборот между двумя странами вырос на 6% в стоимостном выражении и на 9,4% в весовом отношении по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. - 19 марта 2024 г.).

Добавим, что Пакистан, Турция, Иран, Афганистан, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан являются членами Организации экономического сотрудничества.

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