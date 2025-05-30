Увеличился объем экспорта продукции из Азербайджана в Украину

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Украиной составил 158,4 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 5,5 миллионов долларов США или 3,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период объем торговых операций с Украиной составил 0,94 процента от общего объема торгового оборота Азербайджана.

В январе–апреле текущего года из Азербайджана в Украину было экспортировано продукции на сумму 65,9 миллиона долларов. Это на 170,8 миллиона долларов США или на 31,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время в январе-апреле 2025 года были выполнены импортные операции из Украины в Азербайджан на сумму 92,5 миллиона долларов США, что на 10,1 миллиона долларов США или 10 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в январе-апреле 2025 года из Азербайджана в Украину было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 63 миллиона долларов США. Это на 33,9 миллиона долларов США или в 2,2 раза больше, чем за первые 4 месяца 2024 года.

За отчетный период объем экспорта ненефтяных продуктов в Украину составил 5,90 процента от общего объема экспорта Азербайджана. Таким образом, вышеуказанная страна заняла 5-е место среди крупнейших импортеров ненефтяных продуктов из Азербайджана.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 миллиарда долларов США.

Согласно информации, это на 3,3 миллиарда долларов США или на 24,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

Из внешнеторгового оборота 8,785 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, 8,133 миллиарда долларов США - на импорт. Это также на 616,1 миллиона долларов США (или 7,5%) и 2,7 миллиарда долларов США (или 48,8%) больше, чем за первые 4 месяца 2024 года, соответственно.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 651,792 миллиона долларов США, что на 2,1 миллиарда долларов США или в 4,15 раза меньше, чем в январе-апреле 2024 года.