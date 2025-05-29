Рэнкинг основных частных компаний-экспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана
В рэнкинге частных экспортеров за январь-апрель первое место занимает ООО "MKT İstehsalat Kommersiya".
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