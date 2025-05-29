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Китай и Азербайджан открывают новую главу стратегического партнёрства – посол Лу Мэй

Политика Материалы 29 мая 2025 19:56 (UTC +04:00)
Китай и Азербайджан открывают новую главу стратегического партнёрства – посол Лу Мэй

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ /Trend/ – Китай и Азербайджан открывают новую главу стратегического партнёрства.

Как передает Trend, об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике Лу Мэй в рамках мероприятия, прошедшего в Центре Гейдара Алиева по случаю её вступления в должность.

В ходе своего выступления она отметила, что отношения между Китаем и Азербайджаном стремительно развиваются по всем направлениям, а недавний государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай ознаменовал собой начало новой исторической главы двустороннего сотрудничества.

«Китай и Азербайджан подписали совместное заявление о создании всеобъемлющего стратегического партнёрства, что открыло новую страницу в истории наших отношений», - сказала посол.

Лу Мэй подчеркнула, что особое внимание будет уделено культурному обмену, развитию торгово-экономических связей, а также совместным проектам в сфере высоких технологий и цифрового развития.

«Я намерена активно содействовать отношениям дружбы между Китаем и Азербайджаном, стать искренним посредником в обменах между народами и надёжным партнёром в деле укрепления практического сотрудничества», – подчеркнула посол.

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