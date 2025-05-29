Представитель Социального фонда Кыргызстана о проблемах цифровой трансформации

БАКУ /Trend/ - Одной из серьёзных проблем цифровой трансформации страховой системы в Кыргызстане является ограниченный доступ части населения к цифровым технологиям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала начальник отдела по работе с человеческими ресурсами Социального фонда Кыргызстана Айнура Орозова в ходе международной конференции на тему "Гармонизация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира" в Баку.

"Значительная часть получателей социальных выплат— это пожилые люди и жители отдаленных регионов, где доступ к интернету ограничен, а цифровые навыки низкие. Поэтому важна не только цифровизация, но и сохранение доступности традиционных каналов, а также развитие цифровой грамотности", - сказала она.

Орозова отметила, что одной из ключевых проблем остаётся интеграция с устаревшими системами. "Существующие информационные платформы в различных ведомствах создавались в разное время и на основе разных требований. Это затрудняет обмен данными и мешает построению автоматизированных процессов", - подчеркнула она.

По её словам, ещё одним серьёзным вызовом в процессе цифровизации является обеспечение информационной безопасности и защита персональных данных, особенно в ходе обработки чувствительной информации — например, данных о пенсиях, инвалидности и доходах граждан.

"Необходимо обеспечить высокий уровень киберзащиты, строго контролируемый доступ к данным, а также соблюдение положений нового закона о персональных данных", - сказала Орозова.

Она также подчеркнула важность системной работы по информированию и вовлечению специалистов в цифровую трансформацию.



"Ограниченные ресурсы сдерживают полную цифровизацию — часто не хватает финансирования, квалифицированных IT-специалистов, а также назрела необходимость обновления законодательства республики", - заключила А.Орозова.