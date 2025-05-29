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Володимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем независимости

Политика Материалы 29 мая 2025 08:32 (UTC +04:00)
Володимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем независимости
Фото: Официальный сайт Президента Украины

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/ Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский в соцсети X поздравил Президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с Днем независимости, передает Trend.

«Искренне поздравляю Президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с Днем независимости», — написал Зеленский.

Он отметил, что сила традиций, достоинство, единство и глубокое уважение ко всем поколениям, которые сформировали страну и отстояли её независимость, действительно вдохновляют.

«Украина стоит рядом с вами. Желаю Азербайджану мира, дальнейшего развития и процветания», - написал Зеленский.

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