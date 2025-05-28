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Трамп приостановил введение новых санкций против России

В мире Материалы 28 мая 2025 23:30 (UTC +04:00)
Трамп приостановил введение новых санкций против России
Фото: Baku Network

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении планов по введению новых санкций против России, передаёт Trend.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп объяснил своё решение стремлением не вмешиваться в переговорный процесс с Украиной.

«Если я думаю, что близок к сделке, я не хочу её испортить, сделав это», — отметил американский лидер.

По его словам, в течение примерно двух недель станет ясно, готова ли Россия к заключению соглашения, которое может положить конец трехлетнему конфликту.

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