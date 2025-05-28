Трамп приостановил введение новых санкций против России

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении планов по введению новых санкций против России, передаёт Trend.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп объяснил своё решение стремлением не вмешиваться в переговорный процесс с Украиной.

«Если я думаю, что близок к сделке, я не хочу её испортить, сделав это», — отметил американский лидер.

По его словам, в течение примерно двух недель станет ясно, готова ли Россия к заключению соглашения, которое может положить конец трехлетнему конфликту.