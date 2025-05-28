Инспекторам из США может быть предоставлена лицензия на проверки ядерных объектов Ирана - вице-президент

БАКУ /Trend/ - В случае выполнения требований Ирана и достижения соглашения, существует вероятность предоставления лицензии инспекторам США на проведение проверок на ядерных объектах страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил 28 мая вице-президент Ирана и председатель Организации по атомной энергии Мохаммед Эслами журналистам после заседания Кабинета министров в Тегеране.

По его словам, достижение соглашения в рамках непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе и признание позиции Ирана в этом вопросе может открыть множество возможностей.

Эслами заявил, что в этом контексте предоставление лицензии инспекторам США на проведение проверок на ядерных объектах Ирана по линии Международного агентства по атомной энергии может быть в центре внимания иранской стороны.

Отметим, что 12, 19, 26 апреля, а также 11 и 23 мая состоялись переговоры между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы. Переговоры проходили при посредничестве министра иностранных дел Султаната Оман Омана Сайида Бадра. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Сейед Аббас Арагчи, а американскую — специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Первый, третий и четвертый раунды переговоров прошли в столице Омана Маскате, а второй и пятый — в столице Италии Риме.

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