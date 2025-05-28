Во Вьетнаме прошел грандиозный концерт "Жемчужины классической музыки Азербайджана" c участием Фидан Гаджиевой и Фахраддина Керимова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Ханойском оперном театре прошел грандиозный концерт "Жемчужины классической музыки Азербайджана", посвященный Дню независимости Азербайджана, сообщила Trend Life известная оперная исполнительница, народная артистка Фидан Гаджиева. Вечер был организован посольством Азербайджана во Вьетнаме при поддержке министерства культуры.

28 Мая - День независимости является для азербайджанского народа не просто датой в календаре, это символ национальной гордости, государственного самосознания. 28 мая 1918 года была принята Декларация независимости, провозгласившая независимость Азербайджана. Были образованы первый парламент и правительство страны, приняты ее флаг, гимн и герб. Азербайджанский язык был объявлен государственным, были предприняты серьезные шаги в области государственного строительства.

Среди гостей праздничного вечера, посвященного 107-й годовщине независимости Азербайджана, были видные государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, соотечественники, а также многочисленные вьетнамцы, жившие, учившиеся и работавшие в Азербайджане.

Выступившие посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехтизаде и заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Ань Туан подчеркнули высокий уровень отношений между странами, историческую дружбу, сотрудничество во всех областях, и в частности в экономической и культурной сферах. Благодаря политической воле руководства двух государств, традиционная дружба и многостороннее сотрудничество стран продолжают развиваться в рамках стратегического партнёрства.

"Визит во Вьетнам и концертная программа были организованы на самом высоком уровне. Нас встретили очень хорошо, гостеприимство вьетнамцев и овации зрителей оставили самые яркие впечатления. Хотелось бы подчеркнуть, что вьетнамский оркестр выучил произведения азербайджанских классиков всего за четыре дня, что говорит об уровне их профессионализма. Особую благодарность хотелось бы выразить послу Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехтизаде", - отметила Фидан Гаджиева.

В концертной программе в сопровождении оркестра Ханойского оперного театра под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова и с участием народной артистки Фидан Гаджиевой были представлены произведения азербайджанских классиков – Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, Муслима Магомаева, мировых авторов, а также композиции, посвящённые Вьетнаму.

Апофеозом вечера стало исполнение песни легендарного Муслима Магомаева "Азербайджан" в дуэте Фидан Гаджиевой и вьетнамским певцом Нгуен Кхак Хоа, а также композиции "Здравствуй, Вьетнам» на азербайджанском и вьетнамском языках, исполненной Фидан Гаджиевой и нашей соотечественницей, проживающей во Вьетнаме, Севиндж Оруджевой.

Выступления артистов были встречены овациями зрителей.

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