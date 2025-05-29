МАСО ожидает участия DOST и ГФСЗ Азербайджана во Всемирном форуме по социальному обеспечению

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) ожидает, что DOST и Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана примут участие во Всемирном форуме по социальному обеспечению, который состоится осенью 2025 года.

Об этом сказал в четверг Trend генеральный секретарь МАСО Марсело Аби-Рамиа Каэтано в кулуарах международной конференции на тему "Гармонизация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира" в Баку.

"Сотрудничество с Азербайджаном складывается успешно, особенно с такими нашими партнёрами, как DOST и Государственный фонд социальной защиты. Мы видим множество полезных и значимых инициатив, которые реализуются в стране и которые действительно стоит показать миру. Применение современных технологий, подходы к управлению и качеству обслуживания, которые внедряет фонд, - всё это заслуживает внимания и может быть интересно международному сообществу. Это тот опыт, которым стоит делиться", - отметил он.

По словам Каэтано, Азербайджан активно делится своим опытом на различных международных площадках.

"На прошлой неделе в Китае прошло мероприятие, посвящённое политике в сфере труда, где специалисты представили свои разработки. МАСО также проводит множество вебинаров, в которых принимают участие как представители фонда, так и других учреждений. И впереди нас ждёт главное событие в сфере социального обеспечения - Всемирный форум, на котором, как я ожидаю, оба азербайджанских учреждения смогут достойно представить свой опыт", - сказал он.

Отметим, что Всемирный форум социального обеспечения (WSSF 2025), организованный Международной ассоциацией социального обеспечения, пройдет в Малайзии в городе Куала-Лумпур с 29 сентября по 3 октября 2025 года.