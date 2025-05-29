В ходе учений Erciyes – 2025 прошел День высокопоставленного наблюдателя (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе учений Erciyes – 2025 в городе Кайсери Турецкой Республики прошел День высокопоставленного наблюдателя.

Об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в мероприятии принимали участие командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турецкой Республики генерал армии Сельчук Байрактароглу, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов, а также военные представители аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турецкой Республике и других государств-участников.

"Сначала гостям была предоставлена информация об общем ходе учений, целях поставленных задач и последовательности их выполнения.

На учебном полигоне участниками учений Erciyes – 2025 были практически отработаны различные эпизоды.

Военнослужащие Отдельной общевойскового армии, представляющие нашу страну на учениях, продемонстрировали высокий профессионализм.

В завершение гостям были представлены произведённые в Турецкой Республике вооружение, боеприпасы, обеспечение и различные беспилотные летательные аппараты, было подробно рассказано об их тактико-технических характеристиках и возможностях", - говорится в сообщении ведомства.

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