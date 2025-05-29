Минобороны Азербайджана выступило с опровержением дезинформации армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Армия Азербайджана не открывала огонь в направлении населенного пункта Хазнавар.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 29 мая с 01:00 до 01:15 подразделения Азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хазнавар, в результате чего был поврежден жилой дом, является очередной дезинформацией и не соответствует действительности.

"Целенаправленно распространяя подобного рода дезинформацию и ложные сведения, противоположная сторона тем самым пытается сформировать неправильное представление у международного сообщества и создать почву для очередных провокаций. Заявляем, что подразделения Азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам", - говорится в информации ведомства.

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