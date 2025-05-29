Сила солидарности: что означает союз Азербайджана, Турции и Пакистана для региона

БАКУ /Trend/ - 28 мая в Лачине в День независимости Азербайджана прошел знаковый трехсторонний саммит, объединивший лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана. Эта встреча не просто политическое событие, а мощный сигнал всему региону и миру: три братские страны идут вперед вместе - плечом к плечу.

Первая подобная встреча прошла менее года назад в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, и уже тогда стало ясно: союз Азербайджана, Турции и Пакистана выходит на качественно новый уровень. Вчера в Лачине этот союз не только подтвердил свою прочность, но и продемонстрировал готовность к дальнейшему расширению сотрудничества во всех ключевых сферах - от политики и безопасности до экономики и транспорта.

В своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул глубокие исторические и культурные связи между странами, а также широкий спектр областей для сотрудничества: "Стратегическое положение и динамичный экономический потенциал наших стран предоставляют широкие возможности для получения взаимной выгоды. Верим, что сотрудничество в политической, экономической, энергетической сферах, в области взаимных инвестиций, транспорта, обороны, сельского хозяйства, информационных технологий и других направлениях будет развиваться еще более высокими темпами благодаря совместным проектам и программам".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул масштаб амбиций: "Мы - три братские страны с общими идеалами и общей силой. Нас около 350 миллионов человек, и вместе мы создаем экономический гигант с ВВП в 1,5 триллиона долларов. Это наш общий путь - строить сильное и процветающее будущее для наших народов".

А премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подтвердил: сила Азербайджан, Турции и Пакистана - в солидарности и взаимном уважении. "Мы здесь, чтобы сказать "нет" конфликтам и "да" миру. Пакистан гордится тем, что имеет таких надежных братьев, как Турция и Азербайджан - союзников, которые стоят плечом к плечу в борьбе за справедливость".

Наряду с саммитом состоялся праздничный концерт, на котором Президент Ильхам Алиев отметил: "Уверен, что посылы трех стран из освобожденного Лачина дойдут по назначению". Эти посылы имеют глубокий смысл и адресованы не только региональным соседям, но и широкой международной аудитории.

Поддержка Турции и Пакистана Азербайджану в его борьбе за территориальную целостность стала ключевым фактором формирования новой реальности в регионе. Важно подчеркнуть, что эта поддержка не выражалась в прямом военном вмешательстве, а в политической, дипломатической и моральной солидарности. Достаточно было ясного сигнала: "Мы рядом". Такое единство и решимость были беспрецедентны и фактически изменили правила игры в регионе.

Победа Азербайджана в 2020 году стала, по сути, первым шагом к формированию новой реальности в регионе. Сегодня союз Азербайджана, Турции и Пакистана крепче, чем когда-либо, а 44-дневная война стала проверкой прочности этих отношений.

Главный посыл из Лачина был адресован ближайшим соседям Азербайджана, среди которых остается риск обострения конфликта из-за растущего реваншизма в Армении. Внутренние силы в Армении и внешнее давление все еще создают угрозу дестабилизации и вооруженных провокаций. В таких условиях Азербайджан особенно нуждается в поддержке союзников, которые выступают за справедливость и международное право - прежде всего, Турции и Пакистана. В отличие от союзников Армении, эти страны поддерживают Баку не ради геополитического влияния, а из принципов искренней дружбы и взаимоуважения, что делает их поддержку особенно ценной и стабильной.

Кроме политического аспекта, важным направлением сотрудничества остается оборона. Совместные военные учения, прошедшие впервые в 2021 году, укрепляют потенциал вооруженных сил всех трех государств и повышают их готовность к совместным действиям.

В экономической и логистической сферах также виден заметный прогресс. Азербайджан и Турция уже сформировали стабильные транспортно-логистические коридоры, которые теперь дополняются возможностями Пакистана через мультимодальный грузовой маршрут Пакистан-Афганистан-Туркменистан-Азербайджан. В мае в Баку состоялась встреча руководителей железных дорог Азербайджана и Пакистана, где обсуждалось расширение сотрудничества в транспортных перевозках. Эти коридоры и энергетические маршруты выступают в роли "мягкой силы", обеспечивая стабильность и безопасность, жизненно важные для сохранения мировых цепочек поставок.

Уникальность треугольника Азербайджан-Турция-Пакистан заключается в том, что союз формируется на основе искренних добрых отношений, а не на страхе или принуждении. Как известно, Пакистан до сих пор не признал Армению и не поддерживает с ней никаких связей, что стало важной политической поддержкой для Азербайджана в период оккупации. В свою очередь Турция активно выступает за сохранение региональной стабильности и поддерживает партнеров.

Этот союз, хотя и не оформлен институционально, уже стал реальным и значимым фактором региональной политики. Каждая из трех стран уверена в том, что может опереться на поддержку союзников в любой ситуации, независимо от наличия формальных договорённостей. Послание, прозвучавшее из Лачина, адресовано всем, кто строит планы в этом стратегически важном регионе: три государства готовы к взаимодействию, стремятся к миру и стабильности, и их потенциал обещает стать важным фактором в формировании будущего регионального порядка.

Главное, что объединяет Азербайджан, Турцию и Пакистан - это не вражда с кем-то, а общее стремление к развитию, безопасности и дружбе. В международной политике такие отношения - редкость и большой ресурс, который может обеспечить долгосрочное и устойчивое партнерство.