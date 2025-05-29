Что стоит за новой внешней политикой Трампа - взгляд из Техаса на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В первом эпизоде нового шоу аналитического центра Baku Network "Реальный мировой порядок" ведущий Эльнур Энвероглу побеседовал с Фрэнком Мусмаром - политическим аналитиком из Техасского государственного университета, о глобальных последствиях возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году, сообщает Trend.

"Трамп 2.0" меняет внешнюю политику США, смещая акцент с военных интервенций на экономические результаты. Он представляет движение MAGA — здесь не про бомбы, а про балансовые отчеты", - отметил аналитик.

Беседа затронула и недавнюю речь Трампа в Саудовской Аравии, где он раскритиковал прежние вмешательства США в Ирак, Афганистан и Ливию, назвав их дорогостоящими ошибками. Мусмар поддержал такую позицию, охарактеризовав подход Трампа как деловой: "Если это не приносит результатов — значит, это нужно сократить".

Украинский кризис также стал важной темой обсуждения. Мусмар назвал конфликт "опосредованной войной Европы с Россией" и подчеркнул, что без поддержки США ни Украина, ни ЕС не смогут ее продолжать. Он также критиковал зависимость Европы от Вашингтона в финансировании обороны и поставил под сомнение эффективность санкций против России, отметив, что Россия продолжает поставлять газ в Европу.

Что касается Китая, Мусмар объяснил, что торговая война Трампа была направлена на устранение лазеек, позволяющих китайскому импорту на миллиарды долларов обходить налоги, назвав это "экономическим вторжением". Жесткая позиция Трампа заставила Китай сесть за переговоры, но проблемы остаются, особенно из-за амбиций Китая в рамках инициативы "Пояс и путь".

В итоге Мусмар резюмировал, что новая внешняя политика Трампа сосредоточена на материальных интересах США, а не на моральных целях. "Он не отправляет войска, он посылает сигналы: если нет сделки — нет смысла играть в эту игру".

Для Baku Network этот эпизод стал своеобразным заявлением: Южный Кавказ внимательно следит за событиями. С изменением мировой политики под руководством Трампа разговоры от Техаса до Баку помогают понять, что может случиться дальше. Ясно одно — стоит приготовиться.