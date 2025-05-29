Бакинская энергетическая неделя стала влиятельной платформой для демонстрации достижений - Минэнерго Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Бакинская энергетическая неделя, включающая в себя три крупных мероприятия, стала влиятельной платформой для демонстрации достижений в этой сфере.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов на пресс-конференции, посвященной Бакинской энергетической неделе.

Он подчеркнул, что Азербайджан традиционно выступает инициатором инноваций в сфере энергетики.

"Как и в случае с реализацией стратегических проектов, объединяющих регионы в сфере нефти и газа под лидерством Азербайджана, сегодня наша страна стремится создать новые энергетические коридоры "зелёной" энергии, соединяющие Центральную Азию с Европой. В этом контексте Бакинская энергетическая неделя, объединяющая три масштабных мероприятия, стала влиятельной площадкой для демонстрации достижений.

Это международное мероприятие является отражением успешных шагов Азербайджана в энергетической сфере, подписанных соглашений и установленных сотрудничеств. В то же время энергетическая неделя служит площадкой, где рождаются новые идеи, заключаются договоры, запускаются проекты и выстраиваются партнёрские отношения на будущее.

Выражаем благодарность всем партнерам, внесших свой вклад в реализацию этого престижного мероприятия",- добавил он.

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