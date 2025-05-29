В Азербайджане выросло количество операций с картами MasterCard

По состоянию на конец апреля в Азербайджане наблюдался рост числа и объема операций с платежными картами MasterCard, эмитированными резидентами финансовых институтов. Согласно данным Центробанка, по сравнению с мартом текущего года оба показателя значительно увеличились. Эти операции охватывают все транзакции, проведенные с картами, выданными местными банками и финансовыми организациями.

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