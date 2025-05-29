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Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 29 мая 2025 17:30 (UTC +04:00)
Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: МИД Омана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, сообщает в четверг Trend.

"Ваше превосходительство.

Рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Азербайджана – постоянного прогресса и процветания", - говорится в письме.

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