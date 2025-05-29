Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, сообщает в четверг Trend.

"Ваше превосходительство.

Рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Азербайджана – постоянного прогресса и процветания", - говорится в письме.