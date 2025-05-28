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Антониу Гутерриш поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем независимости

Политика Материалы 28 мая 2025 21:28 (UTC +04:00)
Антониу Гутерриш поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем независимости
Фото: Официальный сайт ООН

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.

"Поздравляю Вас с Днем независимости. Национальные праздники являются еще одной возможностью задуматься над общими глобальными вызовами.

Международное сообщество сталкивается с растущим количеством испытаний, требующих многосторонних решений, – от климатического кризиса до конфликтов и растущего неравенства.

Именно в этом заключается дух Пакта для будущего. В основе этого исторического документа, принятого в прошлом году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, лежит настоятельная необходимость укрепления многосторонних отношений и продвижения мира, устойчивого развития и всеобщих прав человека.

В этот особый день я вновь рад передать наилучшие пожелания народу Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять заверения в моем высочайшем почтении."

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