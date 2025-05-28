Президент Матамела Сирил Рамапоса поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем независимости

БАКУ/ Trend/ - Президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамапоса направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.

"От имени правительства и народа Южно-Африканской Республики передаю Вам, правительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю знаменательной даты - 28 Мая – Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, подтверждаю наше намерение еще больше укреплять прекрасные дружественные отношения между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.