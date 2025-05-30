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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 мая

Экономика Материалы 30 мая 2025 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 мая

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 мая.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9286 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0433 маната, а 100 российских рублей — 2.2033 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.9286

1 австралийский доллар

AUD

1.093

1 белорусский рубль

BYN

0.5655

1 болгарский леви

BGN

0.9863

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1233

1 чешская крона

CZK

0.0774

1 китайский юань

CNY

0.2365

1 датская крона

DKK

0.2585

1 грузинский лари

GEL

0.6222

1 гонконгский доллар

HKD

0.2168

1 индийская рупия

INR

0.0199

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2896

10000 иранских риалов

IRR

0.029

1 шведская крона

SEK

0.1774

1 швейцарский франк

CHF

2.0652

1 израильский шекель

ILS

0.487

1 канадский доллар

CAD

1.23

1 кувейтский динар

KWD

5.5405

100 казахских тенге

KZT

0.3344

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4774

1 молдавский лей

MDL

0.0983

1 норвежская крона

NOK

0.1676

100 узбекских сомов

UZS

0.0133

100 пакистанских рупий

PKR

0.6017

1 польский злотый

PLN

0.4545

1 румынский лей

RON

0.3818

100 российских рублей

RUB

2.2033

1 сербский динар

RSD

0.0165

1 сингапурский доллар

SGD

1.3185

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.303

1 турецкая лира

TRY

0.0433

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0409

100 японских йен

JPY

1.1819

1 новозеландский доллар

NZD

1.0148

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