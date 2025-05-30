БАКУ /Trend/ - Главный советник Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии прибыл в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице аккаунта посольства США в Азербайджане в cоцсети Х.

"Сегодня временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара поприветствовал в посольстве помощника заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хака и главного советника Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Вятта Телке.

Делегация прибыла в Азербайджан для встреч с высокопоставленными официальными лицами и продолжения двустороннего диалога, направленного на продвижение интересов США, укрепление экономического благополучия и обеспечение региональной безопасности",- говорится в публикации.

Отметим, что В.Телке примет участие в 30-м юбилейном Бакинском энергетическом форуме.

Форум состоится 3–4 июня в Бакинском Конгресс-центре и соберет ведущих представителей отрасли для стратегического обмена мнениями.

В этом году Бакинский энергетический форум, являющийся частью Бакинской энергетической недели, отмечает своё 30-летие. С момента основания форум стал ключевой платформой для укрепления международных связей, обмена передовым опытом и подписания соглашений, оказывающих влияние на развитие энергетического сектора не только Азербайджана, но и всего региона. Форум объединяет лидеров энергетической отрасли, представителей бизнеса и государственных структур, способствуя развитию международного сотрудничества в этой сфере.

Бакинская энергетическая неделя объединяет три значимых мероприятия: 30-ю юбилейную международную выставку «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil and Gas), 13-ю Каспийскую международную выставку «Энергетика и зеленая энергия» (Caspian Power) и 30-й юбилейный Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum). Выставки Caspian Oil and Gas и Caspian Power пройдут в Бакинском экспоцентре, а Бакинский энергетический форум — в Бакинском конгресс-центре, построенном по экологической концепции.

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