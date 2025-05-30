В Азербайджане вырос рынок страхования имущества

БАКУ /Trend/ - Сборы страховых компаний по страхованию имущества в Азербайджане за январь-апрель этого года составили 70,8 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, этот показатель на 4,4 миллиона манатов, или на 6,6 процента больше, чем за те же месяцы 2024 года.

В то же время объем выплат по страхованию имущества за отчетный период составил 13,4 миллиона манатов, что на 3,3 миллиона манатов, или на 33,2 процента больше, чем в январе-марте 2024 года.

Отметим, что за январь-апрель 2025 года по линии страховых компаний в Азербайджане было собрано 588,5 миллиона манатов страховых взносов.

Согласно информации, этот показатель на 8,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время за первые 4 месяца 2025 года по линии страховых компаний в Азербайджане было произведено страховых выплат на сумму 231,3 миллиона манатов, что означает рост на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.