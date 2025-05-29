Назван объем операций с платежными картами Visa в Азербайджане на конец апреля

По данным Центрального банка Азербайджана, к концу марта текущего года значительно возросли объёмы и количество операций с картами Visa, эмитированными финансовыми учреждениями страны. Наблюдается устойчивый рост как по числу транзакций, так и по их общему объему. Речь идёт о картах, выпущенных резидентами местных банков и финансовых организаций.

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