Рэнкинг госкомпаний-экспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана за январь-апрель
Наибольший доход от экспорта в ненефтяном секторе в январе-апреле получило Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики
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