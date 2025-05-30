Увеличено производство на ТЭС Eslamabad-e-Gharb в Иране
Производство электроэнергии на ТЭС Eslamabad-e-Gharb в провинции Керманшах значительно выросло, достигнув рекордных показателей. Станция полностью подготовлена к летнему периоду, все ремонтные работы завершены.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB