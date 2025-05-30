Военные атташе посетили Нахчыван (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - В соответствии с годовым планом деятельности, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, был организован визит военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе визита принимали участие 35 представителей аппаратов военного атташе 19 стран.

"Сначала гости посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый на главной площади города Нахчыван, и почтили его память. Затем гости побывали в музее Гейдара Алиева, где осмотрели стенды, отражающие жизнь и деятельность Общенационального лидера.

В рамках визита гости посетили штаб Отдельной Общевойсковой Армии. Командующий Отдельной Общевойсковой Армией генерал-майор Кянан Сеидов встретился с военными атташе иностранных государств. Участникам визита был представлен брифинг об истории образования Отдельной Общевойсковой Армии, пути ее развития, деятельности, проводимых реформах и предстоящих целях, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

Гости посетили Учебно-тренировочный центр Отдельной Общевойсковой Армии, различные классы, симуляционный центр и тренажерный зал.

Военные атташе также побывали в Нахчыванском военном колледже и в Военном лицее имени Гейдара Алиева, где ознакомились с реформами, проводимыми в специальных военных учебных заведениях, существующей системой военного образования, направлениями учебной и научной деятельности.

Затем гости побывали в Нахчыванском восстановительно-производственном военном комплексе.

В заключение была организована экскурсия военных атташе по историко-культурным памятникам", - говорится в сообщении ведомства.