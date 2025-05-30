Иран сообщил, на сколько увеличит добычу нефти в ближайшее время
В Иране планируется ежедневное увеличение добычи сырой нефти в ближайшее время. Часть объёмов будет обеспечена Нефтегазовой компанией Арвандан. Согласно заявлению представителя Национальной нефтяной компании Ирана, реализация программ по наращиванию добычи продолжится до конца текущего иранского года.
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