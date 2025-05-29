Назван объем экспортных доходов ООО "Азералюминий"
Фото: Азербайджанская промышленная корпорация
В список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, помимо ООО "Азералюминий", входят ООО SOCAR Polymer, ЗАО "AzerGold", ОАО "Азерэнержи" и другие компании.
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