Зеленский и Штайнмайер обсудили в Берлине ситуацию в Украине

БАКУ/ Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели встречу в Берлине.

Как передаёт Trend, об этом сообщила пресс-секретарь немецкого президента в социальных сетях.

«Германия твёрдо стоит на стороне Украины! Несправедливость не должна восторжествовать. Мир и свобода в Европе требуют от нас продолжать поддержку Украины», — отмечается в публикации.

Во время переговоров стороны обсудили военную обстановку, текущие усилия по достижению прекращения огня, а также продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Штайнмайер подтвердил, что Германия полностью поддерживает этот процесс.