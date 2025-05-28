Бакинский муниципальный театр представил премьеру спектакля "Верность" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский муниципальный театр представил премьеру спектакля "Верность" (Vəfa), поставленного по одноимённой пьесе выдающегося представителя азербайджанской литературы, поэта, драматурга, народного поэта Расула Рзы, сообщает Trend Life.

Пьеса "Верность", посвящённая теме Великой Отечественной войны, раскрывает такие нравственные категории, как вера, дружба, преданность, измена - сочетание как положительных, так и отрицательных черт человеческого характера. Автор возвышает подвиг, совершённый на фронтах войны, до уровня общенародного героизма, подчёркивая важность любви к Родине и преданности своему народу.

Постановку подготовил народный артист Азербайджана Марахим Фэрзалибеков. Режиссёр органично включил в спектакль стихи автора, а также письма, написанные им с Крымского фронта.

Премьера прошла на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и собрала широкую аудиторию - представителей государственных и правительственных кругов, известных деятелей науки и культуры, общественности.

Перед началом спектакля минутой молчания была почтена память павших за территориальную целостность страны. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджана.

На открытии вечера заместитель председателя Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов поделился размышлениями о творческом и жизненном пути выдающегося поэта Расула Рзы, отметив, что приуроченное к 115-летию со дня рождения автора возрождение пьесы именно в знаменательное событие - День независимости 28 мая, символично и глубоко значимо. По его словам, мечтой поэта было видеть свою Родину свободной, и он всегда подчеркивал это в своём творчестве. Было отмечено, что постановка пьесы, написанной в годы Второй мировой войны, в честь юбилея поэта и государственного праздника служит данью его памяти и придаёт мероприятию особую атмосферу. Он также напомнил, что Бакинский муниципальный театр был основан в непростое для страны время - в 1992 году, по инициативе народной артистки Амалии Панаховой. Создание театра потребовало огромной смелости и труда, с чем основательница справилась с большим упорством.

Главный режиссёр театра, народный артист Марахим Фэрзалибекова рассказал о его пятидесятилетнем творческом пути Расула Рзы. Он отметил, что постарался вдохнуть новую жизнь в пьесу, долгие годы не ставящейся на сцене, и считает себя счастливым режиссёром.

Под бурные аплодисменты зрителей режиссёру был вручен ежегодный Литературный приз имени Расула Рзы. Получая награду от имени театра, Марахим Фэрзалибеков выразил уверенность, что души основателей театра - народных артистов Амалии Панаховой и Юсифа Муктарова - ликуют вместе с живыми.

После официальной части состоялся показ спектакля. Зритель словно перенёсся в эпоху Второй мировой войны: перед глазами разворачивались сцены несправедливости, трагизма, разлуки, боли и слёз. Спектакль вновь напомнил о том, что история, увы, имеет свойство повторяться - война, гибель солдат, неосуществлённые мечты вновь ожили на сцене. Особое впечатление произвело музыкальное оформление - каждая композиция была тонко соотнесена с происходящим на сцене, усиливая эффект присутствия. Костюмы, грим, психологическая глубина исполнения ролей были встречены восторженными откликами публики. Постановка прошла с аншлагом, а актёры и режиссёр были буквально осыпаны цветами.

Оставаясь верным традиции обращения к историческим пьесам, Бакинский муниципальный театр вновь преподнёс зрителям значимое и яркое событие. Восторженные аплодисменты - лучшее тому подтверждение.

Творческая группа спектакля: художественный руководитель - Айнур Мухтарова, сценограф - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Назим Абидов, художник по свету - Тарлан Алескерли, заведующая костюмерным цехом - Лейла Акперова, дизайнер - Эльнур Эхтирамоглу.

В ролях – заслуженные артисты Мамедага Алилиджанзаде, Айдын Алиев, Ахмед Салахов, Гюльсабах Гулиева, Шахзада Бабаева, актеры - Ульвия Рза, Эльмеддин Закирли, Гюнель Гамидова, Тогрул Рза, Сямая Садыгова, Рашад Кесеменли, Исмаил Атакишиев, Зульфия Гурбанова, Намиг Джавадов, Эльчин Мурадов, Асиф Рагимов, Рашид Солтанов, Арзу Агаева, Тазегюль Мамедова, Азиза Гашимова.

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