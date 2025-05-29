Открытие Лачинского аэропорта по праву можно назвать историческим событием - Нармин Халилова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Открытие Лачинского международного аэропорта по праву можно назвать историческим событием. Это девятый международный аэропорт Азербайджана и третий подобный объект, построенный на освобожденных территориях.

Об этом сказала Trend глава отдела по связям с общественностью аэропортов Нармин Халилова.

По ее словам, это не просто инфраструктурный проект, а символ возвращения и возрождения.

"Лачинский международный аэропорт расположен в сложном горном рельефе на высоте 1 738 метров над уровнем моря. Этот проект также является большим достижением с инженерной точки зрения и демонстрирует профессионализм, стратегическое мышление, способность выполнять амбициозные проекты даже в сложных условиях. Данный аэропорт является основным транспортным узлом, соединяющим Карабах и Восточный Зангезур с другими частями страны и международными маршрутами. Это ускорит экономическую, социальную и логистическую интеграцию региона, даст серьезный импульс развитию туризма, перевозок и инвестиций", - сказала Н.Халилова.

Она подчеркнула, что аэропорт полностью соответствует международным стандартам.

"Взлетно-посадочная полоса длиной 3 тысячи и шириной 60 метров позволяет принимать любые типы воздушных судов. Перрон площадью более 60 000 квадратных метров предназначен для одновременной стоянки и техобслуживания восьми самолетов. Здание терминала площадью пять тысяч квадратных метров способно обслуживать не менее 200 пассажиров в час. Здесь есть VIP-зал, зоны регистрации и безопасности, объекты общественного питания, багажные конвейеры и цифровая инфраструктура. В комплекс входят современная вышка управления полетами, две трансформаторные станции, резервные генераторы, насосные, системы очистки сточных вод, система видеонаблюдения и высокоскоростной связи. Все объекты оснащены новейшими технологиями.

В проекте приняли участие более 13 турецких компаний - это яркий пример международного доверия и партнерства. Лачинский аэропорт - не просто инфраструктурный объект. Его открытие символизирует новую страницу в истории Азербайджана", - отметила Н.Халилова.

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